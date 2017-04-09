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Денис Шунто: «Наверное, будет звучать нагло, но хотелось набрать в двух стартовых турах больше четырех очков»
10.04.2017 09:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто поделился мнением о старте команды в чемпионате Беларуси.
«Мы серьезно прибавили в зрелости и какой-то мужитскости. Это очень радует, заставили брестчан играть в примитивный футбол. Наверное, будет звучать нагло, хотя нам наглости не занимать, но хотелось набрать в двух стартовых турах больше четырех очков. Увы, у нас много травмированных: Семенов, Корсак, Батищев, Шикавка. Это сильно сказывается на нашем атакующем потенциале», – сказал Шунто.
Напомним, «Крумкачы» в первых двух туров обыграли «Витебск» (1:0) и сыграли вничью с брестским «Динамо» (1:1).
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Денис Шунто: «Наверное, будет звучать нагло, но хотелось набрать в двух стартовых турах больше четырех очков»
Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто поделился мнением о старте команды в чемпионате Беларуси.
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