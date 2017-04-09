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Букаткин станет гостем сегодняшнего выпуска программы «Время футбола»

10.04.2017 10:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин станет гостем сегодняшнего выпуска программы «Время футбола».

Передача выйдет сегодня в 23.50 на телеканале «Беларусь 5».

«Да, сегодня поздновато, но ведь и погодка весенняя хорошая – небось загуливаетесь уже по вечерам (смайлик). К тому же всегда оперативно запись программы в сети.

Матчи второго тура высшей лиги Беларуси почти сплошь низовые, однако неожиданностей тоже было достаточно – разберемся со всеми. Не забудем первые поединки полуфиналов Кубка Беларуси – подготовили крутой репортаж из Бреста. Отдельно остановимся на делах «Витебска». Побывали на домашних матчах «Славии» Мозырь и минского «Динамо».

А также внимание! Сегодня презентуем новый проект – в течение трех месяцев будем следить за работой 9-летних классных парней из школы «Минска».

Гость студии – Никита Букаткин. Если успеет, конечно, защитить диплом (смайлик)», – написал ведущий программы «Время футбола» Николай Ходасевич.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин станет гостем сегодняшнего выпуска программы «Время футбола».

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