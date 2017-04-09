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Сергей Румас: «Непонятна реакция Шунто на мои слова про долг БАТЭ. АБФФ тратит время на решение вопросов, которыми заниматься не должна»
10.04.2017 10:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель АБФФ Сергей Румас прокомментировал слова руководителей клуба «Крумкачы» Дениса Шунто по поводу долга команды.
– Кстати, насколько, трудным был вопрос о допуске «Крумкачоў» к чемпионату страны из-за долгов перед борисовчанами? Недавно вы говорили,
– Я не высказывал мнение, а занимался этой ситуацией. Если бы руководство федерации не занималось ей, «Крумкачы» бы просто не прошли лицензирование. Честно говоря, непонятна
– Зато посмотрите, как люди идут на «Крумкачы».
– Нужно радоваться этому. Хорошая погода, у всех прекрасное настроение. Посмотрите: черлидерши, маскоты, барабаны, болельщики. В этом отношении всем нужно брать пример с «Крумкачоў» и думать, как увеличить посещаемость. Все-таки этим должна заниматься не только федерация, это наша общая проблема. Я чуть-чуть опоздал к началу матча. Удивился, что к этому времени у касс были весьма большие очереди. Организаторам нужно делать какие-то выводы, все-таки не очень хорошо, когда люди стоят у касс по 20 минут после начала игры, – сказал Румас.
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Сергей Румас: «Непонятна реакция Шунто на мои слова про долг БАТЭ. АБФФ тратит время на решение вопросов, которыми заниматься не должна»
Председатель АБФФ Сергей Румас прокомментировал слова руководителей клуба «Крумкачы» Дениса Шунто по поводу долга команды.
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