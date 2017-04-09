Председатель АБФФ Сергей Румас прокомментировал слова руководителей клуба «Крумкачы» Дениса Шунто по поводу долга команды.

– Кстати, насколько, трудным был вопрос о допуске «Крумкачоў» к чемпионату страны из-за долгов перед борисовчанами? Недавно вы говорили, что «вороны» получили лицензию во многом благодаря стараниям федерации…

– Я не высказывал мнение, а занимался этой ситуацией. Если бы руководство федерации не занималось ей, «Крумкачы» бы просто не прошли лицензирование. Честно говоря, непонятна реакция Дениса Шунто на мои слова . Федерация тратит время на решение вопросов, которыми мы заниматься не должны. Вместо благодарности за то, что мы понимаем ситуацию, нас обвиняют чуть ли не в предвзятости. У нас нет предвзятости ни к одному клубу.

– Зато посмотрите, как люди идут на «Крумкачы».

– Нужно радоваться этому. Хорошая погода, у всех прекрасное настроение. Посмотрите: черлидерши, маскоты, барабаны, болельщики. В этом отношении всем нужно брать пример с «Крумкачоў» и думать, как увеличить посещаемость. Все-таки этим должна заниматься не только федерация, это наша общая проблема. Я чуть-чуть опоздал к началу матча. Удивился, что к этому времени у касс были весьма большие очереди. Организаторам нужно делать какие-то выводы, все-таки не очень хорошо, когда люди стоят у касс по 20 минут после начала игры, – сказал Румас.

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