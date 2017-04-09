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Комаров, Боярчук и еще четыре хоккеиста покинули расположение сборной Беларуси

10.04.2017 11:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Беларуси продолжает подготовку к ЧМ-2017.

Сегодня стало известно о том, что команду покинули шесть хоккеистов. Ими стали: Максим Малютин, Евгений Астанков, Руслан Васильчук, Андрей Белевич, Никита Комаров и Павел Боярчук.

Почти сухие вратари, слабая реализация и другие выводы после спаррингов с Латвией

 
 
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