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Алексей Сучков: «Скорее всего, рассуждая сейчас, этот сезон станет действительно последним для «Нафтана» в высшей лиге»

10.04.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Нафтана» Алексей Сучков порассуждал о непростых временах для команды.

«Не мы первые, не мы последние стартовали с минусом. Конечно, это удручающее положение. Даже при минус три кого-то звали, многие не хотели идти в команду из-за этого. Все понимают, что крайне тяжело будет остаться в высшей лиге. Впрочем, к чему шло, к тому и пришло.

Никого не хочу обидеть, но, естественно, тренерский штаб хотел иметь в своем распоряжении более мастеровитых игроков, чтобы было больше футбола, а меньше беготни. Но имеем то, что имеем.

Все понятно, надо быть реалистами. Только за счет настроения в первую очередь будем стараться исправить положение. А как получится, посмотрим. Скорее всего, рассуждая сейчас, этот сезон станет действительно последним для нас в высшей лиге. Но все равно нужно оставаться оптимистами и пытаться всеми силами спастись», – сказал Сучков.

 
 
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Полузащитник «Нафтана» Алексей Сучков порассуждал о непростых временах для команды.

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