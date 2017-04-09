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«Динамо» Брест – БАТЭ. На матче разыграют Renault Logan 2017 года выпуска
10.04.2017 11:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
В субботу, 15 апреля, на матче третьего тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» разыграет автомобиль среди купивших билет и пришедших на стадион зрителей.
Все, кто купил билет на данный матч, автоматически становятся участниками рекламной игры и получают возможность выиграть автомобиль Renault Logan 2017 года выпуска.
Подробности акции читайте
Отметим, что титульным спонсором «Динамо-Брест» является Audi.
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В субботу, 15 апреля, на матче третьего тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» разыграет автомобиль среди купивших билет и пришедших на стадион зрителей.
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