﻿ «Динамо» Брест – БАТЭ. На матче разыграют Renault Logan 2017 года выпуска. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Динамо» Брест – БАТЭ. На матче разыграют Renault Logan 2017 года выпуска

10.04.2017 11:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В субботу, 15 апреля, на матче третьего тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» разыграет автомобиль среди купивших билет и пришедших на стадион зрителей.

Все, кто купил билет на данный матч, автоматически становятся участниками рекламной игры и получают возможность выиграть автомобиль Renault Logan 2017 года выпуска.

Подробности акции читайте здесь.

Отметим, что титульным спонсором «Динамо-Брест» является Audi.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу, 15 апреля, на матче третьего тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» разыграет автомобиль среди купивших билет и пришедших на стадион зрителей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Алексей Сучков: «Скорее всего, рассуждая сейчас, этот сезон станет действительно последним для «Нафтана» в высшей лиге»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика