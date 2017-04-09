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«Гомель», БАТЭ и «Витебск» лидируют по посещаемости после первых двух туров чемпионата Беларуси

10.04.2017 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Гомель», БАТЭ и «Витебск» лидируют по посещаемости после первых двух туров чемпионата Беларуси.

Домашний поединок «Гомеля» посетили 7500 зрителей, БАТЭ и «Витебска» – 6751 и 5800 соответственно.

Отметим, что «Неман» сделал бесплатным вход на первую домашнюю игру, на которую пришло в итоге 5700 человек.

Добавим, что брестское «Динамо» и «Слуцк» первые поединки в родных стенах проведут только в третьем туре.

«Гомель», БАТЭ и «Витебск» лидируют по посещаемости после первых двух туров чемпионата Беларуси

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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«Гомель», БАТЭ и «Витебск» лидируют по посещаемости после первых двух туров чемпионата Беларуси.

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