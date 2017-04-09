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Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. ЦСКА против «Цмоки-Минск» и другие матчи
10.04.2017 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В понедельник, 10 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС примет краснодарский «Локомотив-Кубань», московский ЦСКА дома сыграет с белорусским «Цмоки-Минском».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 20-2, Зенит – 19-3, Химки – 17-5, Локомотив-Кубань – 14-5, УНИКС – 14-8, Енисей – 12-10, ВЭФ – 11-11, Астана – 9-13, Нижний Новгород – 8-15, Автодор – 7-14, Калев – 5-17, Цмоки-Минск – 4-17, Парма – 1-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В понедельник, 10 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС примет краснодарский «Локомотив-Кубань», московский ЦСКА дома сыграет с...
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