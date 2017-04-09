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Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. ЦСКА против «Цмоки-Минск» и другие матчи

10.04.2017 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В понедельник, 10 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС примет краснодарский «Локомотив-Кубань», московский ЦСКА дома сыграет с белорусским «Цмоки-Минском».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА Москва – Цмоки-Минск
Дата проведения
10 апреля, 19.30, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
Онлайн матча

УНИКС – Локомотив-Кубань
Дата проведения
10 апреля, 19.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 20-2, Зенит – 19-3, Химки – 17-5, Локомотив-Кубань – 14-5, УНИКС – 14-8, Енисей – 12-10, ВЭФ – 11-11, Астана – 9-13, Нижний Новгород – 8-15, Автодор – 7-14, Калев – 5-17, Цмоки-Минск – 4-17, Парма – 1-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник, 10 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС примет краснодарский «Локомотив-Кубань», московский ЦСКА дома сыграет с...

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