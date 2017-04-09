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Сергей Румас: «ДК по Щербицкому? Не хочется комментировать тему, которую раздули журналисты»

10.04.2017 12:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель АБФФ Сергей Румас прокомментировал решение ДК АБФФ по дисквалификации голкипера БАТЭ.

– После той встречи много шума наделала дисквалификация вратаря борисовчан Дениса Щербицкого…

– Честно говоря, не хочется комментировать ситуацию, которую раздули твои коллеги. Дисциплинарный комитет вынес решение, вот и все, – сказал Румас.

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Председатель АБФФ Сергей Румас прокомментировал решение ДК АБФФ по дисквалификации голкипера БАТЭ.

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