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Французская разыгрывающая «Горизонта»: «Минск – город контрастов: в центре дорогие рестораны и одетые с иголочки мужчины, а на окраине встречаю измученных бабушек»

10.04.2017 13:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Французская разыгрывающая «Горизонта» Наджат Ордад поделилась мнением о Беларуси.

«Во время прибытия в Беларусь на мне была кожаная куртка, а температура на улице опускалась до минус 30. Конечно, во Франции тоже бывают холода, но к таким морозам я оказалась не готова. Поначалу даже удивлялась, когда встречала людей в длинных пальто и меховых шапках — они напоминали героев из советского кино. В этом есть своя прелесть: белорусы сохранили немного советской культуры и постепенно заимствуют европейский стиль. Вы не забываете историю − здесь много памятников и музеев, которые напоминают о том, что происходило на этих землях в предыдущие века.

Минск — город контрастов: в центре дорогие рестораны и одетые с иголочки мужчины, а на окраине встречаю измученных бабушек, которые из последних сил тащат тяжеленные сумки. Такой дисбаланс есть во многих странах — во Франции тоже хватает как богачей, так и нищих.

Белорусы кажутся довольно закрытыми, но лишь до тех пор, пока не обратишься к ним с просьбой. Хотя попадаются и очень общительные люди. Зимой пожилая женщина приходила в мою съемную квартиру делать уборку. Она постоянно чем-то интересовалась, хоть мы и разговариваем на разных языках. Бывает, что люди подходят ко мне на улице и спрашивают, как пройти в какое-то место. И, представьте себе, иногда я действительно помогаю им сориентироваться в Минске.

Во Франции все люди очень разные — у нас намешано много национальностей и культур. А белорусы все более-менее похожего типажа. Даже если у некоторых есть грузинские или польские корни, это не делает их внешность слишком экзотической. В Беларуси симпатичные мужчины, они ухожены, но не перебарщивают с этим. Французы помешаны на внешности — часами крутятся у зеркала, ходят на маникюр.

Мне сложно описать характер и темперамент белорусских мужчин — наверняка среди них есть разные. Как-то со мной в Минске заговорил парень, который в первую минуту знакомства спросил, есть ли у меня молодой человек. Очень прямолинейный, не находите? Хотя большинство белорусов — джентльмены: они придерживают двери, пропускают вперед. Но это уже не о национальных характеристиках, а о воспитанности и галантности каждого в отдельности», – рассказала баскетболистка.

 

 

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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