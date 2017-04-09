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Дэйв Льюис: «В следующий понедельник ожидаем прибытия Лингле. А вот Бэйлена не будет»

10.04.2017 13:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал возможные изменения в составе команды в течение ближайшего времени.

– Сейчас в составе 33 игрока. Означает ли это, что далее будет производиться только отсев?

– Не совсем. В следующий понедельник ожидаем прибытия Чарльза Лингле. А вот Бэйлена не будет.

– Считаете, молодые белорусские защитники не хуже?

– Скажем так, тех, кто сейчас работает в кэмпе я и вижу кандидатами на поездку на чемпионат мира. Плюс не забывайте, что три наших защитника продолжают выступление в Северной Америке, и вероятность их прибытия мы все еще держим в уме.

Иван Кульбаков? Конечно, наслышан о его успехах, слежу за статистикой. Но у нас в кэмпе четыре голкипера, на них и будем опираться. Перестраиваться на работу с пятью уже просто не будет времени. И потом нужно понимать, что успехи Кульбакова — это пока успехи в противостоянии с 17-19-летними соперниками. На чемпионате же мира визави будут намного более опытными, – сказал Льюис.

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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал возможные изменения в составе команды в течение ближайшего времени.

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