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Арам Абдаль-Маджид: «Устал болтаться по командам. В белорусском футболе денег нет, семья хочет кушать»
10.04.2017 13:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Энергетик-БГУ» Арам Абдаль-Маджид поделился впечатлениями об игре со «Сморгонью» (1:2).
— Первый блин комом. Настраивались на победу, старались. Счет 1:2 — это неудовлетворительный результат. Хотели победить. В первом тайме футбола не получилось. Во второй половине завладели инициативой, но, к сожалению, забить не удалось.
— Как появилось предложение оказаться в «Энергетике»?
— Поступил звонок, я приехал. Ранее возникали даже мысли завершить карьеру. В «Энергетике» меня заставили поверить в себя. Начал тренироваться, а ведь практически полгода не занимался.
— Откуда появились мысли о завершении карьеры?
— Устал болтаться по командам. В футболе денег нет, семья хочет кушать. Хотелось стабильности, хорошей работы. Некоторые мои клубы испытывали финансовые трудности. Вне спорта знаешь: если хорошо делаешь свое дело, то получишь соответствующие деньги. В футболе бывает наоборот — можно не получить.
— Вы самый опытный футболист в команде. Как осваиваетесь в этой роли?
— Со «Смотргонью» даже дядьки не хватило, чтобы победить. У нас молодая команда. Некоторые ребята подключились на финишной прямой предсезонной подготовки. Необходимо время, чтобы сыграться.
— Поставили для себя личные задачи в новом сезоне?
— Сейчас есть хорошая мотивация реанимировать карьеру. Хочется помочь клубу. Москва не сразу строилась. Будем двигаться вперед, хотим, чтобы наша молодежь играла в топ-командах, – сказал футболист.
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Арам Абдаль-Маджид: «Устал болтаться по командам. В белорусском футболе денег нет, семья хочет кушать»
Защитник «Энергетик-БГУ» Арам Абдаль-Маджид поделился впечатлениями об игре со «Сморгонью» (1:2).
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