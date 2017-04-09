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Арам Абдаль-Маджид: «Устал болтаться по командам. В белорусском футболе денег нет, семья хочет кушать»

10.04.2017 13:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Энергетик-БГУ» Арам Абдаль-Маджид поделился впечатлениями об игре со «Сморгонью» (1:2).

— Первый блин комом. Настраивались на победу, старались. Счет 1:2 — это неудовлетворительный результат. Хотели победить. В первом тайме футбола не получилось. Во второй половине завладели инициативой, но, к сожалению, забить не удалось.

— Как появилось предложение оказаться в «Энергетике»?

— Поступил звонок, я приехал. Ранее возникали даже мысли завершить карьеру. В «Энергетике» меня заставили поверить в себя. Начал тренироваться, а ведь практически полгода не занимался.

— Откуда появились мысли о завершении карьеры?

— Устал болтаться по командам. В футболе денег нет, семья хочет кушать. Хотелось стабильности, хорошей работы. Некоторые мои клубы испытывали финансовые трудности. Вне спорта знаешь: если хорошо делаешь свое дело, то получишь соответствующие деньги. В футболе бывает наоборот — можно не получить.

— Вы самый опытный футболист в команде. Как осваиваетесь в этой роли?

— Со «Смотргонью» даже дядьки не хватило, чтобы победить. У нас молодая команда. Некоторые ребята подключились на финишной прямой предсезонной подготовки. Необходимо время, чтобы сыграться.

— Поставили для себя личные задачи в новом сезоне?

— Сейчас есть хорошая мотивация реанимировать карьеру. Хочется помочь клубу. Москва не сразу строилась. Будем двигаться вперед, хотим, чтобы наша молодежь играла в топ-командах, – сказал футболист.

 
 
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Защитник «Энергетик-БГУ» Арам Абдаль-Маджид поделился впечатлениями об игре со «Сморгонью» (1:2).

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