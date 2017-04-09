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Биль (WTA). Саснович вышла в основную сетку турнира с призовым фондом 226 тысяч долларов
10.04.2017 15:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
WTA
Биль, Швейцария
Призовой фонд – 226 тысяч долларов
Квалификация
3-й круг
Александра Саснович (Беларусь, 108 WTA) – Лина Гьорческа (Македония, 191 WTA) – 6:3, 6:2
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WTA Биль, Швейцария Призовой фонд – 226 тысяч долларов Квалификация 3-й круг Александра Саснович (Беларусь, 108 WTA) – Лина Гьорческа (Македония, 191 WTA) – 6:3, 6:2.
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