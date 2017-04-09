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Стоимость аренды стадиона на Маяковского в Минске возросла до 4,5 тысяч рублей

10.04.2017 14:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стоимость аренды стадиона на Маяковского в Минске возросла до 4,5 тысяч рублей.

Отметим, в прошлом году стоимость составляла 2,5 тысячи рублей. Таким образом,  цена аренды стадиона возросла на 180 процентов.

Кроме того, для проведения матчей высшей лиги требуется оплатить услуги машины «Скорой помощи» и МЧС, что обходится в 250 и 550 рублей соответственно.

Получается, что общие расходы клубов «Крумкачы» и «Ислочь» на проведение одного домашнего матча составляют 5,3 тысячи рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Стоимость аренды стадиона на Маяковского в Минске возросла до 4,5 тысяч рублей.

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