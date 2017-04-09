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БАТЭ презентовал гимн «Мой Барысаў»

10.04.2017 15:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БАТЭ презентовал гимн «Мой Барысаў».

Отметим, впервые гимн был исполнен перед матчем чемпионата Беларуси против «Минска».

Напомним, автором слов стал Леонид Дранько-Майсюк, музыки – Саймон Новски, исполнителем – солист ансамбля «Белорусские песняры» Валерий Дайнеко.

 
Теги: Минск
 
 
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БАТЭ презентовал гимн «Мой Барысаў».

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