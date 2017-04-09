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БАТЭ презентовал гимн «Мой Барысаў»
10.04.2017 15:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
БАТЭ презентовал гимн «Мой Барысаў».
Отметим, впервые гимн был исполнен перед матчем чемпионата Беларуси против «Минска».
Напомним, автором слов стал Леонид Дранько-Майсюк, музыки – Саймон Новски, исполнителем – солист ансамбля «Белорусские песняры» Валерий Дайнеко.
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БАТЭ презентовал гимн «Мой Барысаў».
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