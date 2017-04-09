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Председатель ДК АБФФ: «Основанием для возбуждения дисциплинарного производства являются не только рапорты, но и размещаемые на интернет-ресурсах видеоматериалы»
10.04.2017 16:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель дисциплинарного комитета АБФФ Андрей Авдеев рассказал о дисквалификации вратаря БАТЭ Дениса Щербицкого.
- БАТЭ
– Основанием для возбуждения дисциплинарного производства являются не только рапорты официальных лиц, но и в том числе размещаемые на интернет-ресурсах видеоматериалы. Поэтому все было в соответствии с правилами.
- Почему в таком случае не были рассмотрены моменты с Легчилиным и Кендышем?
– Если клубы в установленном порядке обратятся в дисциплинарный комитет, эти моменты будут рассмотрены. Это тоже прописано в дисциплинарном кодексе, в 59-й статье.
- Можно ли ожидать, что теперь ДК будет рассматривать все эпизоды, не замеченные судьями, в схожем ключе?
– Но ведь мы и раньше рассматривали подобные эпизоды. Эпизод со Щербицким был не первый.
- О каком звонке говорил секретарь ДК? Из руководства АБФФ?
– Нет, из руководства федерации никто не звонил. Дисциплинарный комитет – структура, которая не подчиняется руководству АБФФ. Мы обычно рассматриваем подобные вопросы в четверг или пятницу. Так было и на этот раз, – сказал Авдеев.
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Председатель ДК АБФФ: «Основанием для возбуждения дисциплинарного производства являются не только рапорты, но и размещаемые на интернет-ресурсах видеоматериалы»
Председатель дисциплинарного комитета АБФФ Андрей Авдеев рассказал о дисквалификации вратаря БАТЭ Дениса Щербицкого.
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