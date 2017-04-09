﻿ Председатель ДК АБФФ: «Основанием для возбуждения дисциплинарного производства являются не только рапорты, но и размещаемые на интернет-ресурсах видеоматериалы». 21.by
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Председатель ДК АБФФ: «Основанием для возбуждения дисциплинарного производства являются не только рапорты, но и размещаемые на интернет-ресурсах видеоматериалы»

10.04.2017 16:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель дисциплинарного комитета АБФФ Андрей Авдеев рассказал о дисквалификации вратаря БАТЭ Дениса Щербицкого.

- БАТЭ выступил с заявлением по делу Щербицкого, в котором, в частности, выразил недовольство тем, что ДК не дождался рапорта.

– Основанием для возбуждения дисциплинарного производства являются не только рапорты официальных лиц, но и в том числе размещаемые на интернет-ресурсах видеоматериалы. Поэтому все было в соответствии с правилами.

- Почему в таком случае не были рассмотрены моменты с Легчилиным и Кендышем?

– Если клубы в установленном порядке обратятся в дисциплинарный комитет, эти моменты будут рассмотрены. Это тоже прописано в дисциплинарном кодексе, в 59-й статье.

- Можно ли ожидать, что теперь ДК будет рассматривать все эпизоды, не замеченные судьями, в схожем ключе?

– Но ведь мы и раньше рассматривали подобные эпизоды. Эпизод со Щербицким был не первый.

- О каком звонке говорил секретарь ДК? Из руководства АБФФ?

– Нет, из руководства федерации никто не звонил. Дисциплинарный комитет – структура, которая не подчиняется руководству АБФФ. Мы обычно рассматриваем подобные вопросы в четверг или пятницу. Так было и на этот раз, – сказал Авдеев.

Секретарь ДК АБФФ: «Дисквалификация Щербицкого? Нам позвонили и сказали провести заседание — мы его и провели»

 
 
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Председатель дисциплинарного комитета АБФФ Андрей Авдеев рассказал о дисквалификации вратаря БАТЭ Дениса Щербицкого.

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