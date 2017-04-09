Более 162 тысяч подключений к интернет-трансляциям матчей чемпионата Беларуси зафиксировано во время 1-го и 2-го туров чемпионата Беларуси, сообщили в пресс-службе АБФФ.

Матчи 1-го тура 67 280 пользователей. К интернет-трансляциям матчей 2-го тура зафиксировано 95 259 подключений.

Отметим, что трансляции в YouTube учтены не были. Напомним, что сегодня состоится заключительный матч 2-го тура «Слуцк» – «Торпедо-БелАЗ».

Добавим, что матчи первого тура чемпионата Беларуси-2016 посмотрели около 63 тысяч пользователей.