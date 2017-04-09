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КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. «Магнитка» против СКА
10.04.2017 17:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во втором матче финальной серии Кубка Гагарина «Магнитка» попробует сравнять счет в серии со СКА.
КХЛ
Кубок Гагарина
Финал
Первый матч
Счет в серии: 0-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Во втором матче финальной серии Кубка Гагарина «Магнитка» попробует сравнять счет в серии со СКА.
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