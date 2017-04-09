﻿ КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. «Магнитка» против СКА. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. «Магнитка» против СКА

10.04.2017 17:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Во втором матче финальной серии Кубка Гагарина «Магнитка» попробует сравнять счет в серии со СКА. 

КХЛ

Кубок Гагарина

Финал

Первый матч

Металлург Мг – СКА 0:0 (1 период)
Дата проведения
10 апреля, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 

Статистика Кубка Гагарина

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во втором матче финальной серии Кубка Гагарина «Магнитка» попробует сравнять счет в серии со СКА.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
К интернет-трансляциям матчей 1-го и 2-го туров чемпионата Беларуси зафиксировано более 162 тысяч подключений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика