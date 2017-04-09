18 апреля в 10.00 судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело в отношении экс-главы департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрея Жукова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.430, ч.2 ст.430 УК (получение взяток и превышение служебных полномочий).

Напомним, в январе нынешнего года Жукова приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Также суд применил к нему конфискацию всего имущества и назначил штраф в размере 500 базовых величин.

Отметим, что Андрей Жуков является свидетелем по делу экс-главного тренера «Сморгони» Николая Рындюка, которого обвиняют в даче взятки бывшему главе департамента судейства и инспектирования БФФ.

Разбирательства по делу Рындюка отложены на неопределенный срок в связи с тем, что в законную силу не вступил приговор суда по делу Жукова