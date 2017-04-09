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18 апреля будет рассмотрена апелляция Жукова
10.04.2017 17:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
18 апреля в 10.00 судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело в отношении экс-главы департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрея Жукова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.430, ч.2 ст.430 УК (получение взяток и превышение служебных полномочий).
Напомним, в январе нынешнего года Жукова приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Также суд применил к нему конфискацию всего имущества и назначил штраф в размере 500 базовых величин.
Отметим, что Андрей Жуков
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18 апреля в 10.00 судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело в отношении экс-главы департамента...
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