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Матч за Суперкубок Беларуси среди женщин состоится в среду 19 апреля в 15.00
10.04.2017 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
19 апреля состоится матч за Суперкубок Беларуси среди женских команд. Титул разыграют «Зорка-БДУ» и «Минск».
Отметим, что матч состоится в среду в 15.00.
Игра пройдет на стадионе РЦОП-БГУ.
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19 апреля состоится матч за Суперкубок Беларуси среди женских команд.
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