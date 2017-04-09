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Матч за Суперкубок Беларуси среди женщин состоится в среду 19 апреля в 15.00

10.04.2017 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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19 апреля состоится матч за Суперкубок Беларуси среди женских команд. Титул разыграют «Зорка-БДУ» и «Минск».

Отметим, что матч состоится в среду в 15.00.

Игра пройдет на стадионе РЦОП-БГУ.

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Теги: Минск
 
 
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19 апреля состоится матч за Суперкубок Беларуси среди женских команд.

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