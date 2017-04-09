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«Слуцк» догнал минское «Динамо» в таблице чемпионата Беларуси
10.04.2017 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 2-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» разгромил «Торпедо-БелАЗ» (4:1).
«Слуцк» одержал 2-ю победу в чемпионате и вышел на первое место в турнирной таблице.
Также 2 победы у минского «Динамо», однако команда из Слуцка опережает минчан по разнице забитых и пропущенных мячей.
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В матче 2-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» разгромил «Торпедо-БелАЗ» (4:1).
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