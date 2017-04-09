В матче 2-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» разгромил «Торпедо-БелАЗ» (4:1).

«Слуцк» одержал 2-ю победу в чемпионате и вышел на первое место в турнирной таблице.

Также 2 победы у минского «Динамо», однако команда из Слуцка опережает минчан по разнице забитых и пропущенных мячей.

Таблица чемпионата Беларуси