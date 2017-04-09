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Игорь Криушенко: «Второй и третий голы? Футболисты профессионалы не имеют права допускать такие ошибки»
10.04.2017 19:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Торпедо-БелАЗа» Игорь Криушенко прокомментировал результат матча против «Слуцка» (1:4).
«Сложно комментировать. Скажу так: играли моментами неплохо, создавали моменты, но реализация была сегодня практически нулевая. Ну а пропустили второй, третий голы, в которых футболисты профессионалы не имеют права допускать такие ошибки. Потом чуть подраскрылись и получили еще четвертый.
Сложно комментировать. На что наиграли, то и получили», – сказал Криушенко.
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Игорь Криушенко: «Второй и третий голы? Футболисты профессионалы не имеют права допускать такие ошибки»
Главный тренер «Торпедо-БелАЗа» Игорь Криушенко прокомментировал результат матча против «Слуцка» (1:4).
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