Главный тренер «Торпедо-БелАЗа» Игорь Криушенко прокомментировал результат матча против «Слуцка» (1:4).

«Сложно комментировать. Скажу так: играли моментами неплохо, создавали моменты, но реализация была сегодня практически нулевая. Ну а пропустили второй, третий голы, в которых футболисты профессионалы не имеют права допускать такие ошибки. Потом чуть подраскрылись и получили еще четвертый.

Сложно комментировать. На что наиграли, то и получили», – сказал Криушенко.

Криушенко проиграл 5 матчей из 7 после назначения на пост главного тренера сборной Беларуси с разницей 5-17