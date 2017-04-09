|
Александр Шакутин: «Играл бы за Австрию Доминик Тим, мы бы и с ним обыграли австрийцев. Никаких проблем не было бы»
10.04.2017 20:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель Белорусской теннисной федерации Александр Шакутин прокомментировал победу сборной Беларуси над Австрией.
«5 побед подряд у мужской сборной. У женской – 8 или 9 побед.
Играл бы за Австрию Доминик Тим, мы бы и с ним обыграли австрийцев. Никаких проблем не было бы. На сильных соперниках мы растем, не слабых – опускаемся. Мы настроены не на текущий успех, у нас далеко идущие планы», – сказал Шакутин в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».
Отметим, что Доминик Тим является 9-й ракеткой мира.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Шакутин: «Играл бы за Австрию Доминик Тим, мы бы и с ним обыграли австрийцев. Никаких проблем не было бы»
Председатель Белорусской теннисной федерации Александр Шакутин прокомментировал победу сборной Беларуси над Австрией.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии