Председатель Белорусской теннисной федерации Александр Шакутин прокомментировал победу сборной Беларуси над Австрией.

«5 побед подряд у мужской сборной. У женской – 8 или 9 побед.

Играл бы за Австрию Доминик Тим, мы бы и с ним обыграли австрийцев. Никаких проблем не было бы. На сильных соперниках мы растем, не слабых – опускаемся. Мы настроены не на текущий успех, у нас далеко идущие планы», – сказал Шакутин в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».

Отметим, что Доминик Тим является 9-й ракеткой мира.

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