Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков рассказал о прогрессе белорусских игроков.

«Мы можем мобилизоваться под какие-то конкретные задачи и работать на самом высоком мировом уровне.

Для того, чтобы начать играть турниры ATP ребятам нужно проходить отборочные турниры. Когда появится опыт и наработки от матча к матчу, они смогут бороться за титулы. Нужно время, это объективные вещи.

Мирный и Волчков 10-15 лет назад играли в мировой группе, но это не вызвало какого-то всплеска в теннисе в Беларуси. На 10 лет мы зачахли», – сказал Волчков в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».