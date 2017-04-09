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Владимир Волчков: «Мирный и Волчков 10-15 лет назад играли в мировой группе, но это не вызвало какого-то всплеска в теннисе в Беларуси. На 10 лет мы зачахли»
10.04.2017 20:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков рассказал о прогрессе белорусских игроков.
«Мы можем мобилизоваться под какие-то конкретные задачи и работать на самом высоком мировом уровне.
Для того, чтобы начать играть турниры ATP ребятам нужно проходить отборочные турниры. Когда появится опыт и наработки от матча к матчу, они смогут бороться за титулы. Нужно время, это объективные вещи.
Мирный и Волчков 10-15 лет назад играли в мировой группе, но это не вызвало какого-то всплеска в теннисе в Беларуси. На 10 лет мы зачахли», – сказал Волчков в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».
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Владимир Волчков: «Мирный и Волчков 10-15 лет назад играли в мировой группе, но это не вызвало какого-то всплеска в теннисе в Беларуси. На 10 лет мы зачахли»
Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков рассказал о прогрессе белорусских игроков.
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