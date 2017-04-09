﻿ Владимир Волчков: «Мирный и Волчков 10-15 лет назад играли в мировой группе, но это не вызвало какого-то всплеска в теннисе в Беларуси. На 10 лет мы зачахли». 21.by
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Владимир Волчков: «Мирный и Волчков 10-15 лет назад играли в мировой группе, но это не вызвало какого-то всплеска в теннисе в Беларуси. На 10 лет мы зачахли»

10.04.2017 20:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков рассказал о прогрессе белорусских игроков.

«Мы можем мобилизоваться под какие-то конкретные задачи и работать на самом высоком мировом уровне.

Для того, чтобы начать играть турниры ATP ребятам нужно проходить отборочные турниры. Когда появится опыт и наработки от матча к матчу, они смогут бороться за титулы. Нужно время, это объективные вещи.

Мирный и Волчков 10-15 лет назад играли в мировой группе, но это не вызвало какого-то всплеска в теннисе в Беларуси. На 10 лет мы зачахли», – сказал Волчков в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».

 
 
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