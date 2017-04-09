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В Новополоцке директор спортивного учреждения фиктивно трудоустраивал граждан и присвоил около 50 000 рублей

10.04.2017 20:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор одного из учреждений, занимающегося подготовкой спортсменов в Новополоцке четыре года фиктивно устраивал на работу людей и получал их зарплату.

Трудоустроенные на работу не ходили, при этом у них накапливался трудовой стаж и отчисления в пенсионный фонд. Но свою зарплату, которая начислялась и переводилась на банковские карточки, они отдавали директору.

Благодаря тому, что штатное расписание учреждение составлял и утверждал сам директор, ему удалось устроить к себе на работу семь «мертвых душ», чья зарплата пополняла личный бюджет руководителя.

На нужды учреждения данные денежные средства директором не тратились, он использовал их на личные нужды.

Примечательно, что когда финансовые проблемы возникли у одного из бухгалтеров, директор передал ей одну из зарплатных карточек фиктивного сотрудника и разрешил использовать деньги с нее на собственное усмотрение.

За период с 2012 по 2016 год руководитель спортивного учреждения с учетом деноминации успел присвоить около 50 000 рублей. После проверки он полностью возместил причиненный ущерб и деньги вернули в местный бюджет, из которого финансируется учреждение.

Материалы проведенной Полоцким межрайонным комитетом государственного контроля Новополоцким ГОВД проверки направлены в правоохранительные органы для юридической оценки действий должностных лиц этого учреждения.

Отмечается, в вопросе подготовки спортсменов учреждение имеет хорошие результаты: отдельные его выпускники являются чемпионами мира и даже Олимпийских игр.

 
 
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Директор одного из учреждений, занимающегося подготовкой спортсменов в Новополоцке четыре года фиктивно устраивал на работу людей и получал их зарплату.

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