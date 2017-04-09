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Илья Воробьев: «Гол в меньшинстве? Где-то сверху нас услышали»

10.04.2017 21:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев кратко прокомментировал победу над СКА (3:1) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

– Ребята – молодцы, бились на 120 процентов. Много бросков сблокировали.

– Гол в меньшинстве. Это нечасто бывает – как его прокомментировать?

– Где-то сверху нас услышали.

– Хоккеисты за матч теряют несколько килограммов. Сколько за матч теряете вы? У вас вот бутылка с водой почти допита.

– Судя по моему пиджаку, я нормально сохраняюсь. Но пить хочется.

– Какого развития событий нам ждать в Санкт-Петербурге?

– Такого же, видимо, – сообщил Воробьев в эфире «Матч ТВ».

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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев кратко прокомментировал победу над СКА (3:1) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

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