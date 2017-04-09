Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый поделился ожиданиями от выступления команды в сезоне.

– Хотелось бы более интересной игры, но это начало сезона, все команды примерно равны.

В этом сезоне мы достаточно обновили состав, ожидаю от команды качественной игры, а с качественной игрой придет и результат.

- Какой кредит доверия у тренерского штаба Кубарева?

– Хотелось перед сезоном что-то поменять в команде. Мне, как руководителю предприятия, хотелось новой интересной игры, чтобы на трибуны вернулись болельщики. Чтобы вернулись те времена, когда «Шахтер» не проигрывал дома. А вторые и третье места, которые занимал «Шахтер»… Для кого-то это может быть и результат.

В этом году мы взяли немного больше легионеров, чем в прошлые годы, но мы стремимся, чтобы белорусские игроки, глядя на них, подтягивались, составляли конкуренции, – сказал Головатый в эфире программы «Арена» на канале «Беларусь 1».