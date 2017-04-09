Теперь в футбольный фэнтези можно играть и с мобильного телефона. Причем каждый день. Уже сейчас вы можете собрать свои команды по матчам Лиги Чемпионов, которые состоятся на этой неделе, в удобном мобильном приложении Kixx для iOS и Android.

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Что такое Kixx?

Вы собираете команды из действующих футболистов и соревнуетесь с другими участниками на основе реальных игровых событий матчей – голы, передачи, сэйвы вратарей и т.д. Kixx быстрее и динамичнее других фэнтези: мы проводим турниры каждый день по отдельным матчам или целым турам различных чемпионатов.





Кроме того, Kixx за разнообразие: поводом для нового турнира может стать любое интересное событие, от матчей чемпионата Аргентины до классического противостояния «Барселоны» и «Реала».

Как начать играть?

Выберите понравившийся турнир на главной и нажмите «Играть». В зависимости от формата вам нужно собрать команду из 11, 8 или 5 футболистов. Соберите команду, сохраните ее и зарегистрируйтесь через электронную почту или аккаунт в социальной сети. Так вы сможете участвовать в разных лигах, копить игровой опыт и игровую валюту, следить за своей статистикой и другими игроками.





Как здесь выиграть?

В игре существуют турниры для новичков, а также лиги для опытных пользователей со взносами игровой и настоящей валюты. Побеждает та команда, чьи игроки сделали больше всего результативных действий во время реальных футбольных матчей.

Мы также сделали версию для компьютера или ноутбука, где вы можете заниматься сбором и редактированием команды на большом экране. Кроме того, теперь в специальных лигах можно играть и выигрывать реальные деньги! Для этого нужно пополнить счет в своем игровом профиле и собрать свою команду в специальной игровой лиге со значком Евро (€). Собирайте команды на матчи любимых футбольных турниров. Мы постараемся обеспечить широкий выбор турниров и форматов, заходите каждый день.

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