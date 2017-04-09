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Директор «Витебска»: «Перед отъездом на игру в Минск устроили субботник, прибрали поле. А в «Прессболе» как это изобразили?»
10.04.2017 21:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор «Витебска» Николай Войтюховский в беседе с корреспондентом «Прессбола» Виктором Казюлиным (0:4) рассказал о
- В вашем комментарии сайту «Витебска» глаз цепляется за фразу: «Также изменятся некоторые условия в повседневной жизни команды». Как прикажете ее понимать?
– Я сейчас откровенно вам расскажу, а вы потом опять все с ног на голову перевернете. Как в истории с нашим субботником. Что в нем было плохого или потешного? Перед отъездом в Минск на поединок с «Крумкачамi» устроили импровизированную разминку. Вышли на поле, прибрали его и вокруг. Сделали фотосессию. Это единение с городом, с болельщиками. Мы живем одной жизнью. А вы как в газете изобразили? Из всего хорошего стремитесь сделать что-то негативное...
- Николай Иванович, ответьте как на духу: вот прямо сейчас вы верите, что все в кратчайшие сроки возможно исправить? И турнирное положение улучшить, и морально коллектив оздоровить?
– Вы странные вопросы задаете. Конечно, я искренне надеюсь и верю в команду и наши действия. Плотно поработаем с ребятами, разберемся с проблемами в области психологии. Будем много и глубоко думать. Если бы знали, где упадем — соломку постелили бы. А штрафы... Согласитесь, реагировать на провалы необходимо. Как и на успехи. Мы ведь не только кнутом стегать умеем. Дай бог, чтобы появились поводы и для пряников... – сказал Войтюховский.
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Директор «Витебска»: «Перед отъездом на игру в Минск устроили субботник, прибрали поле. А в «Прессболе» как это изобразили?»
Директор «Витебска» Николай Войтюховский в беседе с корреспондентом «Прессбола» Виктором Казюлиным (0:4) рассказал о субботнике перед матчем 1-го тура.
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