|
США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение ЧМ-2026
10.04.2017 22:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
США, Канада и Мексика объявили о подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира 2026 года.
Предполагается, что 60 матчей будет проведено в США, еще по 10 – в Канаде и Мексике.
Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира по футболу в 2026 году может пройти в 3-4 странах на 4-5 стадионах в каждой из них.
Начиная с чемпионата мира 2026 года в финальной стадии число участников увеличится с 32 до 48 команд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США, Канада и Мексика объявили о подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира 2026 года.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии