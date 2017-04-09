США, Канада и Мексика объявили о подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира 2026 года.

Предполагается, что 60 матчей будет проведено в США, еще по 10 – в Канаде и Мексике.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира по футболу в 2026 году может пройти в 3-4 странах на 4-5 стадионах в каждой из них.

Начиная с чемпионата мира 2026 года в финальной стадии число участников увеличится с 32 до 48 команд.