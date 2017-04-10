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НБА. «Майами» – «Кливленд», «Клипперс» сыграют с «Хьюстоном» и другие матчи

10.04.2017 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. «Майами» продолжит борьбу за плей-офф в игре с «Кливлендом», который в воскресенье потерпел болезненное поражение от «Хоукс». В Лос-Анджелесе сойдутся принципиальные соперники «Клипперс» и «Хьюстон».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Индиана 111:120 (20:35, 34:29, 25:26, 32:30)
Дата проведения
11 апреля, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика
Филадельфия
Луваву-Кабарро (24), Холмс (17), Макконнелл (12 + 8 передач + 5 потерь), Шарич (12), Андерсон (6)  старт; Стаускас (15), Пойтресс (15), Хендерсон (6), Лонг (2), Сплиттер (2).
Индиана
Джордж (27), Янг (20 + 8 подборов), Тернер (18 + 13 подборов + 4 блок-шота), Тиг (15 + 6 передач), Эллис (2)  старт; Серафин (17), Майлз (9), Стивенсон (6), Брукс (3), Аллен (2).

Майами – Кливленд 124:121 OT (24:37, 32:23, 24:31, 28:17, 16:13)
Дата проведения
11 апреля, 02.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика
Майами
Уайтсайд (23 + 18 подборов), Ричардсон (19 + 5 перехватов), Дж. Джонсон (16 + 9 передач), Драгич (15 + 6 передач), Макгрудер (8)  старт; Джонсон (24), Эллингтон (12), Рид (5), Уайт (2).
Кливленд
Уильямс (35 + 7 подборов + 9 передач + 10 потерь), Лав (25 + 10 подборов), Фрай (21 + 7 подборов), Шамперт (11), Джей Ар Смит (5)  старт; Корвер (18 + 8 подборов), Фелдер (4), Сэндерс (2), Джефферсон (0), Уильямс (0).

Бостон – Бруклин 114:105 (28:13, 30:27, 32:37, 24:28)
Дата проведения
11 апреля, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика
Бостон
Томас (27), Хорфорд (19 + 8 подборов), Брэдли (18), Краудер (11 + 8 подборов + 6 передач), Джонсон (2)  старт; Смарт (13 + 6 передач), Олиник (11), Жеребко (4 + 8 подборов), Зеллер (4), Браун (3), Розир (2).
Бруклин
Лин (26 + 12 подборов), Лопес (25 + 7 подборов), Холлис-Джефферсон (17 + 11 подборов), ЛеВерт (12), Фой (2)  старт; Хэмилтон (11), Уайтхэд (6), Гудвин (3), Динуидди (2), Макдэниэлс (1), Николсон (0).

Детройт – Вашингтон 101:105 (21:34, 21:21, 31:24, 28:26)
Дата проведения
11 апреля, 03.00, «The Palace of Auburn Hills»
Онлайн матча Статистика
Детройт
Смит (16 + 9 передач), М-с Моррис (12), Драммонд (10 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (5), Элленсон (3)  старт; Харрис (22), Буллок (11), Джонсон (8), Марьянович (8 + 8 подборов), Хиллиард (6), Луэр (0).
Вашингтон
Бил (33), М-ф Моррис (20 + 8 подборов + 5 потерь), Убре (10), Гортат (8 + 8 подборов), Дженнингс (2 + 6 передач + 5 перехватов)  старт; Саторански (11), Богданович (9), Смит (6), Маинми (6 + 11 подборов), Берк (0).

Милуоки – Шарлотт 89:79 (18:24, 25:22, 18:20, 28:13)
Дата проведения
11 апреля, 03.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Статистика
Милуоки
Снелл (16), Миддлтон (15 + 6 передач), Адетокумбо (10 + 11 подборов + 10 передач), Брогдон (5), Макер (2)  старт; Монро (16 + 9 подборов), Терри (15), Деллаведова (5), Бизли (3), Хенсон (2), Пэйтон (0), Вон (0), Телетович (0).
Шарлотт
Кидд-Гилкрист (13), Батюм (11 + 8 передач), Зеллер (9), Робертс (7), Марв. Уильямс (5)  старт; Лэмб (12), Грэм (12), Пламли (4 + 7 подборов), Уэбер (3), Камински (3).

Чикаго – Орландо 122:75 (34:13, 30:24, 28:22, 30:16)
Дата проведения
11 апреля, 03.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика
Чикаго
Лопес (18 + 8 подборов), Грант (17 + 11 передач), Батлер (17), Миротич (16), Уэйд (13)  старт; Портис (10), Ципзер (7 + 8 подборов), Валентайн (6), Кэнан (5), Картер-Уильямс (4), Фелисио (4), Морроу (3), Ловернь (2).
Орландо
Фурнье (14), Вучевич (14 + 10 подборов), Пэйтон (11 + 7 подборов), Гордон (10), Росс (3)  старт; Хезонья (7), Бийомбо (7 + 7 подборов), Огастин (5), Джордж-Хант (2), Рудеж (2), Микс (0), Гарино (0).

Портленд – Сан-Антонио 47:43 (2 четверть)
Дата проведения
11 апреля, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча Превью

Голден Стэйт – Юта 33:32 (1 четверть)
Дата проведения
11 апреля, 05.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Превью
Голден Стэйт
Карри (15), Грин (5), Пачулия (4), Маккоу (3), Дюрэнт (2).
Юта
Джордж Хилл (10), Диао (6), Инглс (3), Экзам (2), Гобер (2).

Клипперс – Хьюстон 24:25 (1 четверть)
Дата проведения
11 апреля, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью
Клипперс
Пол (8), Мба а Муте (6), Джордан (6), Редик (2), Гриффин (0).

 

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

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