НБА. «Майами» – «Кливленд», «Клипперс» сыграют с «Хьюстоном» и другие матчи
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. «Майами» продолжит борьбу за плей-офф в игре с «Кливлендом», который в воскресенье потерпел болезненное поражение от «Хоукс». В Лос-Анджелесе сойдутся принципиальные соперники «Клипперс» и «Хьюстон».
НБА
Регулярный чемпионат
Дата проведения
11 апреля, 02.00,
«Wells Fargo Center»
Филадельфия
(24),
Луваву-Кабарро (17),
Холмс (12 + 8 передач + 5 потерь),
Макконнелл (12),
Шарич (6) Андерсон старт;
(15),
Стаускас (15),
Пойтресс (6),
Хендерсон (2),
Лонг (2). Сплиттер
Индиана
(27),
Джордж (20 + 8 подборов),
Янг (18 + 13 подборов + 4 блок-шота),
Тернер (15 + 6 передач),
Тиг (2) Эллис старт;
(17),
Серафин (9),
Майлз (6),
Стивенсон (3),
Брукс (2). Аллен
Дата проведения
11 апреля, 02.30,
«American Airlines Arena»
Майами
(23 + 18 подборов),
Уайтсайд (19 + 5 перехватов),
Ричардсон (16 + 9 передач),
Дж. Джонсон (15 + 6 передач),
Драгич (8) Макгрудер старт;
(24),
Джонсон (12),
Эллингтон (5),
Рид (2). Уайт
Кливленд
(35 + 7 подборов + 9 передач + 10 потерь),
Уильямс (25 + 10 подборов),
Лав (21 + 7 подборов),
Фрай (11),
Шамперт (5) Джей Ар Смит старт;
(18 + 8 подборов),
Корвер (4),
Фелдер (2),
Сэндерс (0),
Джефферсон (0). Уильямс
Дата проведения
11 апреля, 02.30,
«TD Garden»
Бостон
(27),
Томас (19 + 8 подборов),
Хорфорд (18),
Брэдли (11 + 8 подборов + 6 передач),
Краудер (2) Джонсон старт;
(13 + 6 передач),
Смарт (11),
Олиник (4 + 8 подборов),
Жеребко (4),
Зеллер (3),
Браун (2). Розир
Бруклин
(26 + 12 подборов),
Лин (25 + 7 подборов),
Лопес (17 + 11 подборов),
Холлис-Джефферсон (12),
ЛеВерт (2) Фой старт;
(11),
Хэмилтон (6),
Уайтхэд (3),
Гудвин (2),
Динуидди (1),
Макдэниэлс (0). Николсон
Дата проведения
11 апреля, 03.00,
«The Palace of Auburn Hills»
Детройт
(16 + 9 передач),
Смит (12),
М-с Моррис (10 + 7 подборов),
Драммонд (5),
Колдуэлл-Поуп (3) Элленсон старт;
(22),
Харрис (11),
Буллок (8),
Джонсон (8 + 8 подборов),
Марьянович (6),
Хиллиард (0). Луэр
Вашингтон
(33),
Бил (20 + 8 подборов + 5 потерь),
М-ф Моррис (10),
Убре (8 + 8 подборов),
Гортат (2 + 6 передач + 5 перехватов) Дженнингс старт;
(11),
Саторански (9),
Богданович (6),
Смит (6 + 11 подборов),
Маинми (0). Берк
Дата проведения
11 апреля, 03.00,
«Bradley Center»
Милуоки
(16),
Снелл (15 + 6 передач),
Миддлтон (10 + 11 подборов + 10 передач),
Адетокумбо (5),
Брогдон (2) Макер старт;
(16 + 9 подборов),
Монро (15),
Терри (5),
Деллаведова (3),
Бизли (2),
Хенсон (0),
Пэйтон (0),
Вон (0). Телетович
Шарлотт
(13),
Кидд-Гилкрист (11 + 8 передач),
Батюм (9),
Зеллер (7),
Робертс (5) Марв. Уильямс старт;
(12),
Лэмб (12),
Грэм (4 + 7 подборов),
Пламли (3),
Уэбер (3). Камински
Дата проведения
11 апреля, 03.00,
«United Center»
Чикаго
(18 + 8 подборов),
Лопес (17 + 11 передач),
Грант (17),
Батлер (16),
Миротич (13) Уэйд старт;
(10),
Портис (7 + 8 подборов),
Ципзер (6),
Валентайн (5),
Кэнан (4),
Картер-Уильямс (4),
Фелисио (3),
Морроу (2). Ловернь
Орландо
(14),
Фурнье (14 + 10 подборов),
Вучевич (11 + 7 подборов),
Пэйтон (10),
Гордон (3) Росс старт;
(7),
Хезонья (7 + 7 подборов),
Бийомбо (5),
Огастин (2),
Джордж-Хант (2),
Рудеж (0),
Микс (0). Гарино
Дата проведения
11 апреля, 05.30,
«Oracle Arena»
Голден Стэйт
(15),
Карри (5),
Грин (4),
Пачулия (3),
Маккоу (2). Дюрэнт
Юта
(10),
Джордж Хилл (6),
Диао (3),
Инглс (2),
Экзам (2). Гобер
Таблица НБА
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
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