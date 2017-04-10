Председатель директората по фигурному катанию Белорусского союза конькобежцев Александр Морозов рассказал о том, что Беларусь не будет представлена на Олимпиаде-2018 в одиночном фигурном катании, а также поведал развития вида спорта в Беларуси.

«У нас около тысячи человек занимаются профессионально фигурным катанием, а выход… На пальцах одной руки можно пересчитать. Сейчас настолько выросли мировые требования, что нам нужно кардинально все менять. Чем быстрее мы сориентируемся, тем быстрее сядем в олимпийский поезд.

Финансирование? Сначала научись плавать, а потом мы нальем тебе бассейн с водой. Нам говорят так: «Когда у тебя будут результаты, когда положишь на стол медали, мы начнем тебе помогать, организовывать тренировочные лагеря, оплачивать консультации мировых специалистов». От нас требуют невозможного.

Сегодня мы имеем 4-5 девочек, которые могут выйти на мировой уровень, и 3-4 мальчика. Неужели мы не можем всей страной им помочь? Причем помочь именно этим людям и их тренером.

Наши ледовые дворцы не дооборудованы тренажерами и техникой для тренировок фигуристов. Наши нормативные документы по тренажерной технике были составлены в советские времена. Мы не знаем, что такое сложные технические приспособления, с помощью которых фигуристы изучают сложные прыжки. Мы все делаем методом падения, методом боли. Мы должны внедрять мировые методики, которые позволяют без падений учить тяжелые элементы.

Пригласить российских фигуристов? Мы просто прекратим развитие наших спортивных школ. Их не будет смысла содержать вообще», – сказал Морозов в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».

Отметим, что в парном катании и танцах у Беларуси еще есть шансы получить лицензию на Олимпиаду.