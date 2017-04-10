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Бауса уволен с поста тренера сборной Аргентины
11.04.2017 08:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Аргентинской ассоциации футбола Клаудио Тапиа объявил об отставке
«Мы достигли соглашения с Баусой о том, что он прекращает работу тренером сборной», – сказал Тапиа.
Бауса возглавил сборную Аргентины в августе прошлого года. После 14 туров южноамериканской квалификации ЧМ-2018 команда занимает 5-е место, дающее право сыграть в стыковых матчах с представителем Океании.
Ранее стало известно, что главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли
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Президент Аргентинской ассоциации футбола Клаудио Тапиа объявил об отставке Эдгардо Баусы с поста главного тренера национальной команды.
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