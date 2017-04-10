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Арсен Венгер: «На каждой пресс-конференции меня спрашивают о моем будущем, но сейчас я не в настроении говорить об этом»

11.04.2017 08:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги матча чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (0:3).

«Мы проиграли слишком много единоборств и поплатились за это. Не знаю, почему так произошло. Мы хорошо подготовились к этому матчу. Сложно найти объяснение сразу после игры.

Не думаю, что мои футболисты не хотели играть, но мы уступали в единоборствах в решающие моменты встречи. Это и предрешило исход матча.

Я понимаю разочарование наших болельщиков, мы все сегодня расстроены. Мы обеспокоены тем, как мы проиграли эту встречу. Клуб находится в сложной ситуации. Сегодняшний матч не помог нам.

На каждой пресс-конференции меня спрашивают о моем будущем, но я не в настроении сейчас говорить об этом. Сейчас меня больше волнуют результаты команды. Главное – что мы показываем на поле. Я, игроки, все сотрудники «Арсенала» сосредоточены на футболе.

Не думаю, что неопределенность с моим будущим как-то влияет на игроков.

«Кристал Пэлас» играл острее нас в большинстве решающих моментов встречи. Сейчас не лучшее время, чтобы анализировать игру. Мы много контролировали мяч, но в нужный момент соперник был лучше нас.

Это очень плохой результат для клуба. Это самое сложное. Поражение будет иметь последствия и влиять на наши шансы попасть в первую четверку.

Любое поражение беспокоит. Я провел с «Арсеналом» более 1100 матчей, мы не привыкли так проигрывать. Но таков футбол, нам нужно как можно скорее отреагировать на проигрыш.

Я настроен все исправить. Сейчас не нужно беспокоится обо мне, главное – мы проиграли в важной встрече, это беспокоит больше всего», – сказал Венгер.

 
 
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги матча чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (0:3).

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