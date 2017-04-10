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Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ювентус» против «Барселоны», «Боруссия» Д – «Монако»
11.04.2017 09:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет дома с «Барселоной», а дортмундская «Боруссия» примет «Монако».
Лига чемпионов
1/4 финала
Первые матчи
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В первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет дома с «Барселоной», а дортмундская «Боруссия» примет «Монако».
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