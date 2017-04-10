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Посещаемость 1-го тура первой лиги составила 600 зрителей на игре
11.04.2017 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Состоялись матчи первого тура чемпионата Беларуси в первой лиге.
Наибольшее количество зрителей собрали матчи «Белшина» – «Осиповичи» (1300), «Орша» – «Волна» (1000).
Наименьший показатель зрительского интересен на матче «Смолевичи-СТИ» – «Лида», на игру пришли всего 150 болельщиков.
В среднем посещаемость 1-го тура первой лиги составила 600 зрителей на игре.
Отметим, что посещаемость 1-го тура в прошлом сезоне составила 929 болельщиков.
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Состоялись матчи первого тура чемпионата Беларуси в первой лиге.
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