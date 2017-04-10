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Посещаемость 1-го тура первой лиги составила 600 зрителей на игре

11.04.2017 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Состоялись матчи первого тура чемпионата Беларуси в первой лиге.

Наибольшее количество зрителей собрали матчи «Белшина» – «Осиповичи» (1300), «Орша» – «Волна» (1000).

Наименьший показатель зрительского интересен на матче «Смолевичи-СТИ» – «Лида», на игру пришли всего 150 болельщиков.

В среднем посещаемость 1-го тура первой лиги составила 600 зрителей на игре.

Отметим, что посещаемость 1-го тура в прошлом сезоне составила 929 болельщиков.

 
 
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Состоялись матчи первого тура чемпионата Беларуси в первой лиге.

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