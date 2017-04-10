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Александр Глеб: «Сейчас я на деньги не смотрю. Просто хочется поиграть в хорошем чемпионате и помочь «Крыльям» удержаться в РФПЛ»

11.04.2017 09:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб рассказал о том, почему не остался в команде в 2012 году.

– Почему вы не остались в «Крыльях» летом 2012 года?

– Мне предлагали остаться, но на зарплату в три раза меньше, чем я зарабатывал весной. Поэтому я отказался. Разговаривал на эту тему с тогдашним генеральным директором «Крыльев» Денисом Масловым — он сказал, что идея снизить мне зарплату шла от тогдашнего главного тренера Андрея Кобелева. Но я не знаю, правда ли это. Честно говоря, не хочу рассказывать подробности. Мне назвали условия, они меня не устроили, и на этом мы с клубом разошлись.

– После нынешнего перехода из БАТЭ в «Крылья» потеряли в зарплате?

– Сейчас я на деньги не смотрю. Просто хочется поиграть в хорошем чемпионате, принять очередной вызов, помочь «Крыльям» удержаться в РФПЛ. Сейчас все мысли – исключительно о футболе. Переговорил с главным тренером и решил помочь ему на этом этапе. О финансах речи даже не шло.

– Ваши дальнейшие отношения с «Крыльями» зависят от сохранения клубом прописки в премьер-лиге?

– Время покажет, сейчас нет смысла рассуждать. Главное – добиться того, чтобы «Крылья» остались в РФПЛ. Будем для этого делать все возможное. А там посмотрим, как быть дальше, пока я об этом не думал, – сказал Глеб.

 
 
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Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб рассказал о том, почему не остался в команде в 2012 году.

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