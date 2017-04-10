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Посещаемость чемпионата Беларуси выросла на 42 процента по сравнению с сезоном-2016

11.04.2017 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Средняя посещаемость после двух туров составляет 2708 зрителей. Это на 795 зрителей больше, чем в 2016 году, когда средняя посещаемость была равна цифре в 1913 зрителей. Таким образом, этот показатель вырос на 42 процента.

Отметим, что это лучший результат после двух туров с 2013 года.

Всего матчи высшей лиги в сезоне-2017 посетили 43326 человек. 

Среди клубов по посещаемости лидируют «Гомель», БАТЭ и «Витебск».

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Средняя посещаемость после двух туров составляет 2708 зрителей.

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