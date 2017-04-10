Колумнист «Прессбол» и генсек БАТЭ Андрей Вашкевич поделился мнением о старте сезона.

«Два тура чемпионата Беларуси по футболу удались и интригой, и голами, и историями. Растет не только трава, но даже посещаемость.

Всю осень и зиму пинать высшую лигу было удобно. В еврокубках провал, на трибунах провал, везде провал. Что ждать в следующем сезоне? Да примерно того же.

Но весна многое опровергает. Смурь рассеялась. Белорусский чемпионат оказался гораздо интереснее, чем многие о нем думали. Может быть, даже интереснее, чем он сам о себе думал.

Правда, качество футбола высшей лиги – по-прежнему вопрос, который остается открытым. Чем его мерить? Количество ТТД? Интенсивность игры? Точность передач? Среднее количество голов? Количество обостряющих передач в attacking third? Икспектед гоулз, может быть?

Каждый год делается «немало заявлений. Вроде «уровень высшей лиги растет». Или «уровень высшей лиги падает». Но нет ни одного человека, который предоставил бы хоть один вменяемый пруф роста или падения. Ничего вещественного с точки зрения самой игры. Только бесконечные имхо, никак не привязанные к чему-либо подсчитываемому.

«Они же не могут два паса подряд точно отдать», – слышим мы. Но кто реально когда-нибудь считал эти пасы подряд? И сопоставлял с аналогичными показателями в 2014-м? И в 2015-м? А в 2005-м? Объяснял тренды?

Апелляции к теме «качество футбола понизится – народ уйдет с трибун» (равно как и «качество повысится – народ придет») ни на чем не основываются. Увидит ли народ вообще, что качество изменилось? Возможно, отдельные специалисты высокого уровня заметят. Но чтобы все подряд? Не знаю. Не уверен.

Ну насколько точнее были передачи, когда наши клубы влетали всем подряд албанцам и словакам? Вряд ли намного, если были точнее вообще. Но ходили же на них при этом. Хотя говорили примерно то же самое: ай, играть не умеют...

Оценка уровня чемпионата Беларуси – это вообще для многих что-то настроенческое. Весна, хорошее настроение – и чемпионат хороший. Осень, мертвые дожди, осень, юные морозы – все надоело, чемпионат уже не тот.

Сейчас снова пришла пора высшей лиге быть интересной для всех. Вы же не скажете, что вам с ней прямо сейчас скучно?» – задался вопросом Вашкевич.