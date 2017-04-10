Вратарь минского «Динамо» Андрей Климович считает, что рецепт удачного сезона – играть в каждом матче на победу.

«Выиграли у «Нафтана», но это еще ни о чем не говорит. А что там говорить про чемпионство? Надо выходить на поле и выигрывать. А языком трепать можно что угодно. Здесь никто ничего не кричит и никаких лозунгов не выдвигает. Выходим, играем и все», – сказал Климович в эфире программы «Время футбола» на «Беларусь 5».

После двух туров чемпионата Беларуси минское «Динамо» и «Слуцк» с шестью очками лидируют в таблице.

Таблица высшей лиги