﻿ «Эренгетик-БГУ» – «Сморгонь». Милиция не пропустила на стадион баннер с надписью «Питер, скорбим». 21.by
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«Эренгетик-БГУ» – «Сморгонь». Милиция не пропустила на стадион баннер с надписью «Питер, скорбим»

11.04.2017 12:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист Дмитрий Синяк рассказал о том, что милиция не допустила к проносу на стадион банер фанатов «Энергетика-БГУ» на матч со «Сморгонью» в рамках первой лиги.

«Кстати, баннер про трагедию в Петербурге сегодня доблестная милиция не пропустила на сектор фанатов «Звезды», – написал Синяк в своем Facebook.

На баннере была надпись «Питер, скорбим».

Напомним, 3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербург произошел теракт, в результате которого погибло 14 человек, 51 человек получил ранения различной степени тяжести.

ФОТО

 
 
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Журналист Дмитрий Синяк рассказал о том, что милиция не допустила к проносу на стадион банер фанатов «Энергетика-БГУ» на матч со «Сморгонью» в рамках первой лиги.

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