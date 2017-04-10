|
«Эренгетик-БГУ» – «Сморгонь». Милиция не пропустила на стадион баннер с надписью «Питер, скорбим»
11.04.2017 12:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист Дмитрий Синяк рассказал о том, что милиция не допустила к проносу на стадион банер фанатов «Энергетика-БГУ» на матч со «Сморгонью» в рамках первой лиги.
«Кстати, баннер про трагедию в Петербурге сегодня доблестная милиция не пропустила на сектор фанатов «Звезды», – написал Синяк в своем Facebook.
На баннере была надпись «Питер, скорбим».
Напомним, 3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербург произошел теракт, в результате которого погибло 14 человек, 51 человек получил ранения различной степени тяжести.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист Дмитрий Синяк рассказал о том, что милиция не допустила к проносу на стадион банер фанатов «Энергетика-БГУ» на матч со «Сморгонью» в рамках первой лиги.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии