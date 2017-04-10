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15 апреля брестское «Динамо» представит новый гимн клуба, записанный совместно с оркестром БГТРК

11.04.2017 12:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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15 апреля брестское «Динамо» на матче с БАТЭ представит новый гимн клуба, который записан совместно с оркестром Белтелерадиокомпании.

Об этом сообщает телеканал «Беларусь 5».

Фрагменты гимна можно послушать на отметке видео 33.40.

Матч чемпионата Беларуси «Динамо» – БАТЭ пройдет 15 апреля в Бресте и начнется в 20.00.

 
Теги: Брест
 
 
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15 апреля брестское «Динамо» на матче с БАТЭ представит новый гимн клуба, который записан совместно с оркестром Белтелерадиокомпании.

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