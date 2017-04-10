Продолжается продажа билетов на матч третьего тура чемпионата Беларуси между брестским «Динамо» и БАТЭ.

По состоянию на 11 апреля продано 2500 тысячи билетов.

Стадион «Брестский» вмещает более 10 тысяч человек.

Матч «Динамо» – БАТЭ пройдет 15 апреля и начнется в 20.00.

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