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«Динамо» Брест – БАТЭ. На матч продано уже 2,5 тыс билетов
11.04.2017 13:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Продолжается продажа билетов на матч третьего тура чемпионата Беларуси между брестским «Динамо» и БАТЭ.
По состоянию на 11 апреля продано 2500 тысячи билетов.
Стадион «Брестский» вмещает более 10 тысяч человек.
Матч «Динамо» – БАТЭ пройдет 15 апреля и начнется в 20.00.
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Продолжается продажа билетов на матч третьего тура чемпионата Беларуси между брестским «Динамо» и БАТЭ.
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