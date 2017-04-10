﻿ «Динамо» Брест – БАТЭ. На матч продано уже 2,5 тыс билетов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Динамо» Брест – БАТЭ. На матч продано уже 2,5 тыс билетов

11.04.2017 13:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Продолжается продажа билетов на матч третьего тура чемпионата Беларуси между брестским «Динамо» и БАТЭ.

По состоянию на 11 апреля продано 2500 тысячи билетов.

Стадион «Брестский» вмещает более 10 тысяч человек.

Матч «Динамо» – БАТЭ пройдет 15 апреля и начнется в 20.00.

«Динамо» Брест – БАТЭ. На матче разыграют Renault Logan 2017 года выпуска

В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги. 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ!

«Динамо» Брест – БАТЭ. На матч продано уже 2,5 тыс билетов

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжается продажа билетов на матч третьего тура чемпионата Беларуси между брестским «Динамо» и БАТЭ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
15 апреля брестское «Динамо» представит новый гимн клуба, записанный совместно с оркестром БГТРК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика