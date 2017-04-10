﻿ Владимир Геворкян: «В Бресте я получал штуку, а Мозолевский – 15. Чувствуете разницу? А потом он говорит, что у Геворкяна были запредельные нагрузки». 21.by
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Владимир Геворкян: «В Бресте я получал штуку, а Мозолевский – 15. Чувствуете разницу? А потом он говорит, что у Геворкяна были запредельные нагрузки»

11.04.2017 14:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший главный тренер брестского «Динамо» Владимир Геворкян рассказал о том, что футболисты должны отрабатывать свою зарплату.

–  Конечно, футболисты должны пахать на тренировках, ведь за это они получают серьезные деньги. Например, после выигрыша Кубка Беларуси Мозолевскому и Цевану сделали такие зарплаты!

– Какие? В интервью Мозолевский говорил, что зарабатывал меньше 20 тысяч долларов в год.

– Какое в год?! Зарплата Мозолевского в брестском «Динамо» была 15 тысяч долларов в месяц, Цеван получал 10 (в беседе с корреспондентом Tribuna.com футболисты заявили, что их зарплаты были в разы меньше, и что информация Владимира Геворкяна не соответствует действительности).

– Кажется, вы называете слишком высокие цифры. Может, речь все-таки идет о годовых зарплатах?

–  В месяц я получал штуку, а Мозолевский – 15. Чувствуете разницу? А потом он говорит, что у Геворкяна были запредельные нагрузки. Парень, извини меня, но ты работаешь в профессиональном спорте, где серьезные нагрузки подразумеваются по умолчанию. Всем известно, что профессиональный спорт не лечит. Тренер должен нормально относиться к своим обязанностям и давать результат. Этим же обязаны заниматься и футболисты. Чувствуешь недомогание после сезона? Сходи в клинику, заплати деньги и пройди обследование. Не тренер должен вести тебя за ручку в больницу, игрок сам должен делать это. Тем более на все это у него есть деньги. Если обнаружатся проблемы, доктор скажет, что нужно сделать. Если уж так заботишься о своем здоровье, в межсезонье следи за ним, а не уезжай в Египет или Арабские Эмираты, – сказал Геворкян.

 
 
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Бывший главный тренер брестского «Динамо» Владимир Геворкян рассказал о том, что футболисты должны отрабатывать свою зарплату.

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