﻿ С 23 по 28 июля в Минске пройдет тренинг-кэмп академии «Милана». 21.by
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С 23 по 28 июля в Минске пройдет тренинг-кэмп академии «Милана»

11.04.2017 14:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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С 23 по 28 июля в Минске пройдет тренинг-кэмп академии «Милана» для ребят от 6 до 16 лет, сообщает корреспондент Tribuna.com.

Тренировки будут проводить тренеры «Милана».

Мероприятие организовано при поддержке Adidas, Unicef и посольства Италии в Республике Беларусь.

Тренировки будут проходить под руководством итальянских специалистов. Каждый футболист получит в подарок по два комплекта формы знаменитого клуба, а так же фирменный мяч Adidas. Стоимость участия в тренировочном лагере составляет 275 евро, пишет сайт footbik.by.

Место проведения: г. Минск, ул. Маяковского, 127/3, стадион ФК Минск

Время занятий: каждый день с 9.00 до 18.00, с перерывами на обед и отдых

С 23 по 28 июля в Минске пройдет тренинг-кэмп академии «Милана»

В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги. 

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С 23 по 28 июля в Минске пройдет тренинг-кэмп академии «Милана»

 
Теги: Минск
 
 
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С 23 по 28 июля в Минске пройдет тренинг-кэмп академии «Милана» для ребят от 6 до 16 лет, сообщает корреспондент Tribuna.com.

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