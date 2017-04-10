﻿ БГТРК не покажет ни одного матча 3-го тура, в том числе матч «Динамо» Брест – БАТЭ. 21.by
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БГТРК не покажет ни одного матча 3-го тура, в том числе матч «Динамо» Брест – БАТЭ

11.04.2017 15:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно Tribuna.com, Белтелерадиокомпания не покажет ни одного матча из программы предстоящего тура чемпионата Беларуси, в том числе центральный матч «Динамо» Брест – БАТЭ.

14 апреля матчи начнутся в 17.30 и 19.00. В это время на «Беларусь 5» значится финал SEHA-лиги (в записи) и прямая трансляция товарищеского матче между хоккейными сборными Беларуси и Германии.

15 апреля пройдут 6 матчей. Программа третьего тура начнется в 15.30. В программе передач значится трансляция Евровызова Беларусь – Германия и игра 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» (в записи).

Напомним, ранее БГТРК из первых двух туров чемпионат показала в прямом эфире 4 встречи, а также оба полуфинальных матча Кубка Беларуси.

В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги. 

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БГТРК не покажет ни одного матча 3-го тура, в том числе матч «Динамо» Брест – БАТЭ

 
Теги: Брест
 
 
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