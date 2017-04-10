Главный редактор газеты «Спортивная панорама» Виктор Рябинин поделился мнением о наличии у сборной Беларуси черного комплекта формы.

«Несколько лет наша сотрудница приобрела долгожданный автомобиль, и когда коллеги принялись расспрашивать, мол, какую машину вы купили, та на полном серьезе с гордостью ответила: «Синенькую».

Об это своеобразной характеристике транспортного средства вспоминаю всякий раз, когда речь заходит о воздействии цвета на сознание человека. Давно известно, что с помощью определенного цвета той же одежды можно оттолкнуть или привлечь собеседника, вызвать восторг или неприязнь окружающих, проскользнуть незамеченным или попасть в центр всеобщего внимания.

Цвета спортивной формы исключением не являются. Во всяком случае, как только футболисты национальной сборной страны проводят матч в черной форме, так в нашу редакцию сразу же поступают письма по данному поводу. В основном, скажем откровенно, вопросительно-негативные. Кстати, некоторые из них мы планируем опубликовать в очередной рубрике «Читатель – газета: обратная связь». А пока, не приписывая себе роль третейского судьи, отметим следующее.

До 1992 года футболисты в черной форме не выступали. Причина проста: во всем черном на поле выходили арбитры. Сегодня комплекты черной формы имеются у целого ряда европейских футбольных клубов. Да и белорусские «Крумкачы» выступают в черном, что, кстати, вполне логично, потому как ворон и должен иметь такое оперение.

Но это, необходимо заметить, клубы. Что же касается сборных команд, то тут, как правило, во внимание берутся как минимум два аспекта.

Во-первых, как и любая спортивная одежда, форма сборников должны быть удобной, гигроскопичной и красивой. Во-вторых, соответствовать государственной символике. На это, как показывает практика, средств не жалеют. И дело тут не только в благоприятной для развития спорта обстановке в стране, весомых достижениях атлетов и возможностях отечественной легкой промышленности. Цветовая гамма белорусского государственного флага, включающая в себя красный, зеленый и белые цвета, в отличие от иных государств, где флаг двуцветный, предоставляет дизайнерам немало возможностей разработать и создать спортивную экипировку не только удобную, но символичную и красивую. Если слегка перефразировать на спортивный лад народную пословицу, то встречают-то по одежке, а провожают по достигнутым результатам.

Кстати, о результатах. Если бы наши футболисты, облаченные в черную форму во время товарищеского матча с македонцами, не проиграли бы 0:3, а одержали победу, то, уверен, болельщики, приславшие свои письма в редакцию по данному поводу, сменили бы свой гнев на милость. Но два последних фиаско национальной команды и пропущенные семь мячей заставили болельщиков искать ответ на вопрос: «Что происходит?», – написал Рябинин в своей колонке в газете «Спортивная панорама».

В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги.

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