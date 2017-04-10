Белорусский тренер Андрей Сидоренко поделился мнением о том, что некоторые натурализованные хоккеисты не помогут сборной Беларуси на чемпионате мира, передает корреспондент Tribuna.com Антон Рогач.

- Плэтт и Бэйлен не полетят на чемпионат мира. Это потери для сборной?

– Конечно, потери. Это ребята с опытом, которые ко всему прочему могли бы заряжать команду позитивной энергетикой. Конечно, их будет недоставать нам. Тот же Бэйлен – защитник, который очень хорошо умеет играть при реализации большинства.

- Бэйлен получил паспорт, но пока за сборную не играл. Вы верите, что это когда-нибудь произойдет (по крайней мере, если Ник не вернется в «Динамо»)?

– Мы можем только предполагать. Когда Ник был в «Динамо», он наверняка рассчитывал на более долгосрочные перспективы в клубе, что он останется в Беларуси. Сейчас планы поменялись, поэтому... Я здесь ничего не могу сказать.

Наверняка же есть какие-то причины неприезда Бэйлена и того же Плэтта.

- Эта ситуация не показывает порочность практики натурализации?

– Думаю, пока ничего страшного нет. Им выдали гражданство из лучших побуждений, чтобы они усилили сборную, помогли ей. Но непонятно, зачем хоккеисты соглашались на получение паспорта, если не собирались выступать за сборную.

- Наверное, чтобы иметь больше шансов в «Динамо».

– Да, они наверняка думали, что останутся в «Динамо» и продолжат выступления за клуб. Я не могу их осуждать, но, на мой взгляд, за сборную всегда престижно выступать. Обычно хоккеисты ждут вызова в главную команду страны, ведь это во все времена было престижно.

- Как думаете, если бы Беларусь вышла на Олимпиаду, ситуация была бы другой? Может, те же Лаланд и Лингле приезжали на кэмп без задержек?

– Думаю, в случае олимпийских перспектив ситуация с приездом легионеров была бы другой. Но здесь потеря надежд на Олимпиаду – не решающий фактор. Нужно понимать, что у кого-то есть контракт с клубом, у кого-то нет. Это тоже влияет на решение об участии на Олимпийских Играх.

- То есть при принятии решения о выступлении за сборную Беларуси на конкретном турнире североамериканцы руководствуются лишь личными интресами?

– Тяжело сказать. Все-таки люди принимали белорусское гражданство. Может, они и по зову сердца на это шли. Они ведь говорили журналистам, что Беларусь – их вторая Родина.

В общем, на эту тему можно говорить долго и с разных сторон. То, что Бэйлен и Плэтт не приехали – потеря для сборной. Но какая причина такого решения, не могу сказать, – считает Сидоренко.