Журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков в материале «Остановка на зеленый» высказал предположение о настоящей причине неприезда Джеффа Платта в сборную Беларуси.

«После истории с травмой Калюжного на прошлом «мире» не очень хочется глубоко лезть в конспирологию. Ибо теперь в курсе, что внешне бодро проходить по микст-зоне на своих двоих действительно можно даже с переломом ноги — они бывают разной локализации и степени тяжести. И все равно «травма Плэтта», которую недавно упомянул Дэйв Льюис как причину неприезда Джеффа в кэмп сборной, не лезет в строку. Ну доиграл же он сезон в ЦСКА вне списка травмированных. Потом – только отдыхал. Навернулся с шезлонга, что ли?

Ну, может – чего на свете не случается. Опираясь на святую презумпцию невиновности, примем эту версию за основу. Хотя более вероятной выглядит иная: заинтересованность канадца в белорусской сборной окончательно обнулилась вместе с ее пролетом мимо Олимпиады. По сарказму судьбы — косвенно из-за Платта же: помните его холостой выкат на пару с Лингле «два в ноль» в овертайме игры со словенцами?..» – сказал Федоренков.

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