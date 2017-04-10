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Вячеслав Федоренков: «Бэйлен здоров. И по моей информации хотел приехать в расположение сборной»

11.04.2017 15:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков высказал предположение об отсутствии в составе сборной Беларуси защитника Ника Бэйлена.

«Бэйлен совершенно точно в добром здравии. И по моей информации хотел приехать в расположение сборной. Выкатив, правда, условие – если ему позвонит Льюис. Тот же источник утверждает, что не позвонил. Похоже на правду, учитывая довольно резкую понедельничную реакцию коуча на ковыряние в бэйленовской теме. Она Дэйву явно неприятна, и откуда такая раздраженность – поди знай. То ли не понравилось, что игрок в принципе посмел выдвигать какое-то встречное «но», пусть и самое простое. То ли главный просчитал, что приезд Бэйлена неизбежно ухудшит атмосферу в команде. Если не внутри раздевалки, то в системе «команда – тренерский штаб».

Сколько бы это ни отрицали официально, а осенью у защитника случился личностный конфликт с Крэйгом Вудкрофтом – неофициально об этом в курсе все вплоть до билетерш «Минск-Арены». Видимо, «контры» с ассистентом были достаточно острыми, чтобы Льюис решил Бэйленом пожертвовать», – сказал Федоренков.

Дэйв Льюис: «В следующий понедельник ожидаем прибытия Лингле. А вот Бэйлена не будет»

 
Теги: Минск
 
 
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Журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков высказал предположение об отсутствии в составе сборной Беларуси защитника Ника Бэйлена.

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